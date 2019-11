Aslı Enver'den göndermeli paylaşımlar

2.5 yıllık aşklarını 2018'de sonlandırma kararı alıp ayrılığa fazla dayanamayarak barışan Aslı Enver ve Murat boz çifti önceki hafta yeniden ayrılık kararı almıştı.

MURAT YORGUN

Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması yüzünden çiftin ayrılmaya karar verdiği ve Murat Boz'un yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddialar arasındaydı.

INSTAGRAM'DAN GÖNDERMELER

Aslı Enver paylaştığı Instagram fotoğrafında zafer işareti yapmıştı. Giydiği tişört ise manidar bir mesaj içeriyordu. "Is the best love, self love" (En iyi aşk kendini sevmektir) yazılı tişört ile zafer işareti yapan Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'a mesaj mı gönderiyor yorumlarına neden olmuştu.

Ayrıldıktan sonra paylaşım yapmayı sıklaştıran Enver'den yeni bir mesaj daha geldi. Güzel oyuncu, son paylaşımında tabiri caizse "Keyfim yerinde" mesajı verdi.