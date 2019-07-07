Aslıhan Doğan, Hamza Arda'yı kontrole götürdü

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, önceki gün 8.5 aylık oğlu Hamza Arda ile birlikte Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

RUTİN SAĞLIK KONTROLÜ

Annesi Güler Doğan’ın da eşlik ettiği Aslıhan Doğan, görüntülendiğini fark edince “Eyvah yakalandık.” diyerek gazetecilere takıldı. Oğlu Hamza Arda’nın rutin sağlık kontrolü için hastaneye geldiklerini belirten Doğan, her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"İKİMİZE DE BENZİYOR"

Doğan, oğullarının daha çok kime benzetildiğinin sorulması üzerine “Biraz anneye, biraz babaya benziyor.” dedi.