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Atatürk Havalimanı’nda hayret uyandıran kaçakçılık

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, küçük poşetlere gizlenmiş 2 bin 540 adet kaçak alkollü içki ele geçirildi. Türkiye’de, ilk kez bu yolla kaçakçılık gerçekleştirilmek istendi.

İHA | 22.11.2018 - 12:52..
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Gana'dan, Atatürk Havalimanı'na gelen iki yolcunun, yurda kaçak yollarla sokmak istedikleri 127 litre içkiyi gizlemek için başvurdukları yöntem, gümrük muhafaza ekiplerini hayrete düşürdü.

Atatürk Havalimanı’nda hayret uyandıran kaçakçılık

KİLİTLİ POŞETLERDE KAÇAK İÇKİ

Yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde, 127 litre içki, kilitli poşetlere gizlenmiş şekilde 2 bin 540 paket içinde ele geçirildi. İlk kez karşılaşılan bu olayın, kaçak içkide yeni bir yöntem olduğu bildirildi.

Atatürk Havalimanı’nda hayret uyandıran kaçakçılık

Atatürk Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren kaçakçılık 

Tarifeli uçakla Gana'dan İstanbul'a gelen iki yolcu, Atatürk Havalimanı'nda 'Gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen Yeşil Hattı ve Gümrük Kontrol Noktasını geçtikten sonra şüphe üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi.

Atatürk Havalimanı’nda hayret uyandıran kaçakçılık

Kontroller sırasında valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bu kez söz konusu iki yolcu ve beraberindeki eşyalar muayene peronlarına alındı.

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