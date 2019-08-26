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Atatürk silüeti gören İzmirlinin 30 Ağustos coşkusu

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, Tarihi kent Selçuk'ta ortaya çıkan Atatürk silueti herkesi duygulandırdı.

İHA | 26.08.2019 - 19:02..
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Büyük Taarruz'un üzerinden 97 yıl geçti. Ülkenin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından olan anlamlı gün içinse Selçuk ilçesinde tören düzenlendi.

ÇELENK BIRAKTILAR

Törene çok sayıda kişi katılırken, saat 12.30’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetinin Kurtuluş Yolu Anıtı’nda görülmesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. Törende, Kurtuluş Yolu Anıtına üzerinde “Zaferimiz Kutlu Olsun” yazan çelenkte konuldu.

Atatürk silüeti gören İzmirlinin 30 Ağustos coşkusu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 26 Ağustos tarihinin önemine dikkat çekti. Büyük Taarruzun 97. yılını bir kadın belediye başkanı olarak kutlamaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Sengel, "Bugün 26 Ağustos. Bugünden tam 97 yıl önce bu vatanı kurtarmak için büyük adımlar atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün o kararlılığının günü bugün. Bugün 26 Ağustos; canı pahasına, kan dökerek, şuan bizler rahat edelim, ben bir kadın belediye başkanı olarak bu mikrofonu elime alıp konuşabileyim diye mücadele edenlerin günü bugün.

Atatürk silüeti gören İzmirlinin 30 Ağustos coşkusu VİDEO

Atatürk silüeti gören İzmirlinin 30 Ağustos coşkusu


Bugün 26 Ağustos; 'Zafer bizimdir' diyenlerin günüdür bugün. Bugün 26 Ağustos; mücadele etmekten hiç çekinmeyenlerin günü bugün. Bugün 26 Ağustos; emperyalizme karşı omuz omuza savaşanların günü bugün. Bugün 26 Ağustos ve biz cumhuriyete sahip çıkanların, cumhuriyete sahip çıkmak için nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kez daha anladığımız gün bugün" dedi.

Atatürk silüeti gören İzmirlinin 30 Ağustos coşkusu

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