Audi’den mega şehirler için özel araç

Audi 2 yıl önce uzun yolculuklar için kullanılabilecek Alcon'dan sonra şimdi de geleceğin otomobilini tanıttı. Gelecekte mega şehirlerinde daha kısa yolculuklar ve ulaşım için kullanılabilecek konsept otomobili AI:ME’yi Şangay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Elektrik motorun 125 HP güç üretebildiği AI:ME’nin, fütüristik bir tasarıma sahip dışı, bir bilimkurgu filmini andırsa da, içi günümüzdeki bir lounge göz önüne alınarak tasarlandı.

OTONOM SÜRÜŞ SAĞLIYOR

Dört kişinin rahatça oturabildiği ve oturma alanlarının yolcular tarafından diledikleri şekilde oluşturulabildiği AI:ME, 4’üncü derece otonom sürüş sağlıyor.

DİREKSİYON ORTAYA ÇIKIYOR

Bu şu demek, otomobil şehrin bir bölümü, otoyollar gibi izin verilen bölgelerde sürücüsüz olarak yol alabilirken, bu bölgelerin dışına çıkıldığında bir sürücüye ihtiyacı oluyor. Bu nedenle, AI:ME’de, gizlenmiş ve istenilen durumlarda ortaya çıkabilen direksiyon bulunuyor.

SES, GÖZ HAREKETİ VE DOKUNMATİK EKRANLARLA KONTROL

Yolcular AI:ME’nin iç alanında yer alan tüm bilgi ve eğlence sistemlerini sesle, göz hareketleriyle veya dokunmatik ekranlardan kontrol edebiliyor.

MEDİTASYON BİLE YAPABİLİRSİNİZ

Audi, bu konsept otomobili ev ve ofisin yanında, üçüncü bir yaşam alanı olarak konumluyor. Bu nedenle, otonom sürüş sırasında yolcular araç içinde iyi bir yemek yemek, VR gözlükler ile video izlemek, bir konser salonu kalitesinde müzik dinlemek, meditasyon yapmak gibi diledikleri şekilde zaman geçirebilecek.