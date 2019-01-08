Audi'lerde sanal gerçeklik keyfi başlıyor

Fuarda sergilenen yeni teknoloji ile arka koltukta oturan yolcular; sinema filmlerini, video oyunlarını ve interaktif içerikleri VR gözlüklerinden daha gerçekçi olarak deneyimleyebiliyor.

OTOMOBİLİN YOLDAKİ HAREKETLERİ DİJİTAL İÇERİKLERE UYGULANACAK

Yeni teknoloji ile otomobilin yoldaki hareketleri birebir olarak dijital içeriklere uygulanıyor.







ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Audi’nin gelecekte kullanıma sunacağı araç içi eğlence teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor.

Audi Electronics Venture GmbH ve Audi’nin ortağı olduğu start-up Holoride GmbH, otomobilin arka koltuğunda oturan yolculara, VR gözlüğünden daha gerçekçi bir deneyim sunan teknolojisini fuarda tanıttı.

UZAY GEMİSİ YOLCULUĞUNA ÇIKIN

Audi e-tron’un arka koltuğuna oturup, VR gözlüklerini takan yolcular, Disney Games ve Interactive Games tarafından geliştirilen “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run” adlı dijital içerik ile bir anda uzayın derinliklerine dalıyor. Audi e-tron, bu andan sonra Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) karakterleri tarafından yönetilen bir uzay gemisine dönüşüyor.

AVEMGERS FİLMİNİN SANAL GERÇEKÇİLİĞİ YAŞANIYOR

Yolcular, gemide bu yıl içinde gösterime girecek “Avengers: Endgame” filminin karakteri olan Rocket ile uzayda gök taşı bölgesinde doğru yol alıyor. Audi e-tron’un her hareketi anlık olarak VR gözlüğüne yansıtılıyor.

Örneğin, otomobil sert bir dönüş yaptığında yolcular, sanal gerçeklikte karşısına çıkan bir uzay gemisini geçiyor. Otomobil hızlandığında uzay gemisi de hızlanıyor.