Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki metrobüs, henüz belirlenemeyen bir sebepten kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri iki yönlü olarak durduruldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sebebiyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkışırken, kazada toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, seferlerin durması yoğun metrobüs trafiğine neden olurken yolcular, araçlardan inerek metrobüs yolunda yürümeye başladı.