Avrupa Birliği, 5G için güvenlik uyarısı yaptı

Günümüzde birçok ülke, kendi 5G alt yapısı için çalışmalarına devam ederken; bu teknoloji, kullanıcılara sıfır gecikmeli yüksek internet sunmayı vadediyor. Şu ana kadar 5G ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bazı uzmanlar, bu teknolojinin yüksek radyasyon nedeniyle insan sağlığını olumsuz etkileyeceği görüşünde birlieşirken, Avrupa Birliği ise olaya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Devlet destekli oluşumların 5G iletişim teknolojilerine, daha fazla siber saldırı yapılabileceği uyarısında bulunan Avrupa Birliği, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

TEK TEDARİKÇİYE BAĞLI KALMAYIN UYARISI

AB ülkelerinde önemli ölçüde piyasa payına sahip 5G ekipman üreticilerinin, güvenlik riskleri ortaya çıkarabileceğini belirten AB, ekipman konusunda bir tedarikçiye yüksek oranda bağımlı olunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği ayrıca, AB üyesi olmayan ve devlet destekli oluşumlar tarafından 5G iletişim teknolojilerine daha fazla siber saldırı gerçekleştirilebileceği düşünüyor.

ABD, Avrupa ülkelerine güvenlik riski içerdiği gerekçesiyle Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma ve ürünlerini yasaklama çağrısında bulunmuştu.

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