Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ın donmuş yüzeyini paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), şu anda Mars'ın yörüngesinde dolanan Mars Express aracını kullanarak, Mars'ın kuzey ve güney kutup bölgelerini fotoğrafladı. Kızıl gezegenin kuzey kutbundan başlayıp güney kutbuna kadar uzanan fotoğrafta, donmuş buz tabakasını ve farklı kaya çeşitlerini görebilirsiniz.

Bilim insanları, Mars'ın kuzey ve güney yarım kürelerinin neden birbirinden bu kadar farklı olduğunu ise henüz çözebilmiş değil. Bu durum ise Mars'ın en önemli gizemleri arasında gösteriliyor.

Mars Express, kızıl gezegenin yörüngesine ulaşan tek Avrupa Uzay Ajansı aracı değil. ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter adı verilen araç da 2016 yılından bu yana gezegendeki metan gazı seviyelerini ölçmek için görevlendirildi.



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