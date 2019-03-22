Avrupalıların dörtte biri, robotlara siyasetçilerden daha fazla güveniyor

Yapay zeka teknolojisinin bir hayli geliştiği ve büyük şirketlerin bu teknoloji için milyon dolarlar harcadıkları şu günlerde, ortaya ilginç çalışmalar da çıkıyor. Bazı Avrupa ülkelerini kapsayan yeni bir araştırmaya göre, insanların yüzde 25'i, siyasi liderlerinden çok yapay zekaya güven duyuyor.

Araştırmaya katılan insanlara, 'Ülkenizde bulunan siyasi liderlerin verdiği kararların yerine yapay zekanın karar vermesini istiyor musunuz?"diye soruldu. Hollanda'da yaşayanların yüzde 43'ü bu soruya evet yanıtını verirken, yapay zekanın siyasetçilerin yerini almasını en çok isteyen diğer ülkeler, yüzde 31'lik evet oranıyla İngiltere ve Almanya oldu.

Otomasyon ve teknolojik değişimin hızı konusunda Avrupa’da da kaygı uyandıran şaşırtıcı araştırma, İspanya’nın IE Üniversitesi'nde Değişim Yönetişimi Merkezi tarafından yapıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 76'sı ise robotların uygun bir şekilde kontrol edilmediği takdirde, önümüzdeki on yılda topluma yarardan çok zarar vereceği görüşünde.

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