Aydın'da bir genç, tartıştığı babasını vurdu

Hürriyet Mahallesi Dolmalık Mevkisi’nde Zeki Gül(23), evde henüz bilinmeyen bir nedenle babası Ergül Gül(60) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Zeki Gül, babası Ergül Gül’ü karnından vurdu. Baba Gül kanlar içerisinde yere yığılırken Zeki Gül olay yerinden kaçtı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergül Gül, Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralanan babanın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Zeki Gül’ü yakalamak için çalışma başlattı.