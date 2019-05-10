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Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.

DHA | 10.05.2019 - 07:02..
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Halkalı Gümrükyolu Caddesi'nde görülmez kaza meydana geldi.

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇAPRTI

Beton mikseri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi.

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü. Kazayı görenleri durumu sağlık polis ekiplerine haber verdi.

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları da olay yerine geldi. Hayatını kaybeden Mutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

Aydınlatma direği yaşlı adamın kafasına düştü

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