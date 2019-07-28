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Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Konya'da bir alt geçitte, yaklaşık yarım saat içinde meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

AA | 28.07.2019 - 00:03..
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Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu Caddesi'ndeki alt geçit girişinde, aynı yönde seyreden Hatice Çıray idaresindeki 42 AET 74 plakalı hafif ticari araç, Veli Karalar yönetimindeki 42 HK 052 plakalı otomobil, Hasan Yarba kontrolündeki 42 PA 375 plakalı otomobil ve Mehmet Ali Durlanık'ın kullandığı 06 FR 6018 plakalı otomobil çarpıştı.

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücülerden Hatice Çıray ile beraberindeki Ayşe Çıray yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

İKİ ZİNCİRLEME KAZA DAHA YAŞANDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ettiği sırada aynı bölgede önce 5, ardından da 3 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazası daha meydana geldi.

Kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Yaklaşık yarım saatte meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasına karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

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Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

Aynı bölgede yarım saatte 3 zincirleme kaza

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