Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

İspanya'da Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

7 İLA 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından, 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

13 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

AYRILIKÇILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hapis cezalarının verilmesinden ardından ayrılıkçı Katalanlar, sokaklarda protestolara başlamıştı. Protestoların şiddetlenmesiyle, sokaklar yakılıp yıkıldı. Ayrılıkçı Katalanlar yer yer polislerle çatışmalara girdi.

HELİKOPTERE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDILAR

Son olarak yayınlanan görüntülerde ise ayrılıkçı Katalanlar, kendilerini görüntüleyen helikoptere havai fişeklerle saldırdı.