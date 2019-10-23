taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.801
Euro
6.4585
Altın
1489.63
Borsa
97886.36
Gram Altın
278.013
Bitcoin
46745.93

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrılıkçı Katalan siyasetçilerine İspanya'da hapis cezası verilmesiyle, İspanya'da Katalanlar protestolara başlamıştı. Protestolar zamanla şiddetlendi.

AA & Ensonhaber | 23.10.2019 - 03:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İspanya'da Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

7 İLA 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından, 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

13 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ayrılıkçı Katalanlarla ilgili davaya bakan Madrid'deki Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras'a 13 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 8 sanığı da 9 ila 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

AYRILIKÇILAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Hapis cezalarının verilmesinden ardından  ayrılıkçı Katalanlar, sokaklarda protestolara başlamıştı. Protestoların şiddetlenmesiyle, sokaklar yakılıp yıkıldı. Ayrılıkçı Katalanlar yer yer polislerle çatışmalara girdi.

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

HELİKOPTERE HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDILAR

Son olarak yayınlanan görüntülerde ise ayrılıkçı Katalanlar, kendilerini görüntüleyen helikoptere havai fişeklerle saldırdı.

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

85
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

58
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

8
Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Meksika'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

7
Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

1
Gaziantep'te kapkaç yapan 2 kişi yakalandı

Gaziantep'te kapkaç yapan 2 kişi yakalandı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir