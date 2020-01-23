Azra Akın, cezaevindeki çocuklarla ilgili konuştu

2002 yılında dünya güzeli seçilen Azra Akın, önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinde kalan çocukları, bir günlüğüne dışarıya çıkartarak örnek bir davranış sergileyen Akın, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIN YERİ CEZAEVİ DEĞİL"

Azra Akın, “Cezaevinde şu an mevcut olan çocuklar, hepimizin çocuklarıdır. Tabii ki amacımız burada, onları tek bir gün dışarı çıkartmak değildi. Bence onların yeri cezaevi değil ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

SEVENLERİNİN RİCASINI KIRMADI

Açıklamalarının ardından ünlü güzel, hayranlarıyla fotoğraf çektirip, alışveriş merkezinden ayrıldı.