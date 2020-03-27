Azurit taşı nedir

Bir çeşit bakır türü olan bu taş mitolojide; barış, ilham, sanat, strateji, zeka, bilgelik tanrıçası olarak bilinen 'Athena' ile özdeştirilir.

Ruhsal olarak zinde kalmanızı ve güne daha motive bir şekilde adım atmanızı sağlayan bu değerli taşın insan sağlığına birçok faydası var.

Taşın fayda sağlayabilmesi için ise vücut ile temas halinde olması gerekiyor...

FAYDALARI NELERDİR

Oksijen kullanımını çok daha verimli hale getiren bu taş, enerji akışını yükseltir.

Bilgisayar karşısında çok uzun süre vakit geçiren çalışanlar için de tavsiye edilirken öz yorgunluğun alındığı belirtiliyor.

POZİTİF ENERJİ VERİR

Bilinçaltında yer alan olumsuzlukların giderilmesinde ve kişinin pozitif enerjiye sahip olmasına da etki sağlar.

İletişim kurma konusunda sorun yaşayan ve kendini ifade etmekte güçlük çeken kişilerin de yine düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilmesini kolay hale getirir.

AKSESUAR OLARAK DA KULLANILABİLİR

Azurit taşı aynı zamanda takı ve aksesuar olarak da yaygın biçimde kullanılır ve mavi renk ile karşımıza çıkar ancak farklı renklere de bürünebilir.