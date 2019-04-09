Babasının arabasını alan ehliyetsiz sürücü can aldı

Geçtiğimiz 30 Mart günü İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Çavuşbaşı’nda bir tamirhanede çalışan 18 yaşındaki Salih Usta, öğle saatlerinde babasının otomobilini alarak Soğuksu’ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra cadde üzerine gelen gencin kullandığı araç, aşırı hız yapması sonucu kontrolden çıkarak kaldırımı aştı.

YOLA UÇTU, KAYA'YI EZDİ

Tel örgülere çarpan ancak duramayan araç, takla atarak kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürüyen 57 yaşındaki Ziya Kaya’ya çarptıktan sonra yola uçtu. Çarpmanın etkisiyle Kaya ağır yaralanırken, genç sürücü Usta ise hafif şekilde yaralandı. Genç takla atan aracın içerisinden çıkarken, çevredeki vatandaşlar ise kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, dakikalarca kalp masajı yaptıkları Kaya’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Burada ameliyata alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Salih Usta ifadesi alınmak üzere Paşabahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Olayın ardından hem kaza yerine hem de hastaneye gelen Kaya’nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, trafik çekicisi yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın çarptığı tel örgülerin içerisindeki devrilen ağaçlar ise testere ile kesildi. Kaya’nın yere akan kanları ise itfaiye ekipleri tarafından suyla temizlendi. Ziya Kaya’dan geriye ise olay yerinde çarpmanın etkisiyle ayaklarından fırlayan ayakkabıları kaldı.

TUTUKLANDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Salih Usta’nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Usta sevk edildiği Beykoz Adliyesi’nde çıkartıldığı mahkemece “taksirle adam öldürmek” suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Beykoz Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.