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Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atladı

Kocaeli'de yaşanan olay sonrası ağır yaralanan çocuğun babası sinir krizi geçirdi.

İHA | 24.06.2019 - 21:57..
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Kocaeli'de, Derince Yenikent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

6 katlı apartmanın 3. katında Y. B. (10) bilinmeyen bir nedenle babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona koşan Y.B., kendini 3. kattan boşluğa bıraktı.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN UÇTU

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen çocuk ağır yaralanırken, ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.

Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atladı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastane önüne gelen çocuğun anne ve babası sinir krizi geçirirken aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atladı

Babasıyla tartışan çocuk 3. kattan atladı

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