BAE, milyar dolarlık altını Afrika'dan kaçırdı

Afrika kıtasından her yıl milyarlarca dolar değerindeki altının, yasa dışı yollarla Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındığı ortaya çıktı.

REUTERS ANALİZ YAYINLADI

Reuters’in hazırladığı analiz sonucu ulaşılan verilere göre: BAE, 2016 yılında Afrika’dan 15,1 milyar dolarlık altın ithal etti. Bu sayı 2006 yılında 1,3 milyar düzeyinde oldu.

ALTINLARIN KAYDI BULUNMUYOR

Ancak 2016 yılında 446 ton altın ithal eden BAE, 2006 yılında sadece 67 ton ithal etmişti. Afrika devletlerinin ihracat kayıtlarında bu altınların büyük bir kısmının kaydının bulunmadığını aktaran Reuters, konuyla ilgili görüş aldığı beş farklı ticaret ekonomistinin, “Afrika’dan ayrılan büyük miktarlardaki altın, onları çıkaran devletlere vergi ödenmeden kıtayı terk ediyor.” dediğini aktardı.

İLK SIRADA ÇİN VARKEN, BİRDEN BAE ÇIKTI

Afrika kıtasından çıkan altın rakamlarıyla BAE’ye giren altın rakamlarını karşılaştıran Reuters; 2015 yılında dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda Çin’in bulunmasına rağmen, 2016 yılında BAE’nin Çin’de iki kat daha fazla altın ithal ettiğini öğrendi.

25 ÜLKE BİLGİ VERMEDİ

BAE’nin 2016 yılında 46 Afrika ülkesinden altın ithal ettiği görülmesine rağmen, 25 ülke; BM veri tabanına ihracat yapıldığına dair bir bilgi göndermedi.

RAKAMLAR ÖRTÜŞMÜYOR

Buna karşılık BAE, söz konusu 25 ülkeden 7,4 milyar dolarlık altın ithal ettiğini açıkladı. Kalan 21 ülkenin BAE’ye gönderdiklerini açıkladıkları altın rakamları da BAE’nin ithal ettiğini açıkladığı rakamlarla örtüşmüyor.