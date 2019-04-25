taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8847
Euro
6.574
Altın
1275.16
Borsa
96142.18
Gram Altın
241.302

Bahar havası pazar günü bozulacak

Meteoroloji pazar günü İstanbul ve Akdeniz hariç Türkiye genelinde yağış bekliyor.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 08:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Amasya'nın Merzifon ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege ile Batı Akdeniz'de güney diğer bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan toz taşınımının Marmara'nın güneyi ile Ege ve Akdeniz Bölgelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, cumartesi günü Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın pazar gününden itibaren tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların önümüzdeki hafta içinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Bahar havası pazar günü bozulacak

Bahar havası pazar günü bozulacak

Bahar havası pazar günü bozulacak

Bahar havası pazar günü bozulacak

Bahar havası pazar günü bozulacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

Rusya: Türkiye'ye savaş uçağı vermeye hazırız

83
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

38
Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

Berlusconi İtalya'nın Cavcav'ı oldu

4
Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya fark attı

11
Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

Bor madeninden üretilen 'borofen' yeni süper iletken

42
CHP'li başkan Karakaya: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakaya: Suriyelileri istemiyoruz

121
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir