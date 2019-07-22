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Bakan Akar ile Jeffrey'nin görüşmesi sona erdi

ABD heyetine Suriye'de yaşananlarla ilgili gereken mesajlar açık bir dille ifade edildi.

AA | 22.07.2019 - 20:56..
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilmiştir. Görüşmede, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi ile DEAŞ’la mücadele başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.

Bakan Akar ile Jeffrey'nin görüşmesi sona erdi

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından;

Fırat’ın doğusunda Türkiye ve ABD’nin koordineli bir şekilde birlikte Güvenli Bölge tesisi,

PKK/YPG terör örgütü unsurlarının Güvenli Bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması,

Yerinden edilen Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması,

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey’i kabul etti VİDEO

Bakan Akar ile Jeffrey'nin görüşmesi sona erdi

Türkiye’nin mücadelesinin Kürt ve Arap kardeşlerimiz ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu,

ABD’li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye’de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edilmiştir.

Görüşmede ayrıca, her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren, MSB/Ankara’da devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakan Akar ile Jeffrey'nin görüşmesi sona erdi

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