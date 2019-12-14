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Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı ve bunun Anayasa Mahkemesi'nce de hak olmadığının onaylandığını belirtti.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 00:56..
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Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada EYT'liler için "Bizim emekliliğe hak kazanamayanlar dediğimiz kesimin talepleri" tabirini kullandı ve şu açıklamalarda bulundu:

"DÜNYADA EMEKLİLİK İÇİN ARANAN 3 ŞART VAR"

"Dünyada emeklilik için üç şart aranır. Belirli bir yaşa gelmiş olmak, belirli bir süre prim ödeme gün sayısına ulaşmak ve belirli bir hizmet süresi. Yasalarla belirlenen bu şartlardan herhangi birisinin olmaması durumunda emekliliği müktesep hak kılmaz, yani kişi emekli olamaz."

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

"65 YAŞ 2048'DE DEVREYE GİRECEK"

"Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi, emeklilik için belirli bir yaş şartı vardı ve maalesef, 1992'de bu şart kaldırıldı. 1999'a gelindiğinde, o dönem SSK Genel Müdürü olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesiyle sistem iflas etme noktasına geldi ve bu tarihte emeklilik için yine bir yaş şartı getirildi ama bu sefer kademeli bir geçiş öngörüldü. AK Parti 2008'de, 1999 yılında o dönemin hükümeti tarafından çıkarılan 4447 sayılı Kanun ile getirilen kademeli yaşı aynen muhafaza etti. Nitekim, şu ana kadar uygulamada bizim fiili emeklilik yaşımız 52. Yani 2019 yılında emekli aylığını bağladığımız emeklilerin ortalama yaşı 52. 65 yaş ancak 2048'de devreye girecek."

"DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE 52 YAŞINDA EMEKLİLİK YOK"

"Şu an Türkiye, bütün OECD üyesi ülkeler içinde en erken yaşta emekli eden ülkedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde ortalama 52 yaşında kimseyi emekli etmiyorlar. Bunu Anayasa Mahkemesi de tevsik etti, ‘hak kaybı yok’ dedi, 'kazanılmış bir hak yok' dedi."

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

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