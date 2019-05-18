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Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son birkaç yıldır DEAŞ'ın yurt içinde artan hareketliliğine karşı üst düzey alarmda olduklarını belirtti.

İHA | 18.05.2019 - 00:23..
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Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrasında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Ciddi bir tehditle uğraşıyoruz." sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ, HİÇ OLMADIĞI KADAR HAREKETLİ"

"Bir taraftan PKK’yla mücadele ediyoruz. Şunu söylemek gerekir. DEAŞ son 2 buçuk, 3 yıldır hiç olmadığı kadar hareketli Türkiye içerisinde. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz üst düzey alarmda. Ama anlaşılıyor ki, hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye’de DEAŞ bir hareketlilik içerisindedir.

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

"GÜVENLİĞE YÖNELİK AÇIK VERMEMELİYİZ"

Bütün istihbarat birimlerimiz çalışıyor, özellikle şunu söylemek gerekir. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık verdikten sonra etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin iştahla gelebileceği ülke Türkiye’dir. Türkiye’ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Son 1, 1 buçuk aydır ciddi bir hareketlenmenin olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz."

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

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Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

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