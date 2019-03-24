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Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN'ın Sivas'ta bulunan optik üretim tesislerini ziyaret etti. Üretilen ve savunma alanında aktif olarak kullanılan ürünleri inceledi.

AA | 24.03.2019 - 15:09..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ne gitti.

Bakan Varank,  "ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk." dedi.

Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi


BAKAN VARANK ÜRETİMLERİ İNCELLEDİ

ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım'dan bilgi alan Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tesisi ASELSAN ile Sivas'taki yerel sanayicilerin ortaklaşa kurduğunu söyledi.

Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi VİDEO

Varank, tesisin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yaptığını vurgulayarak "Burada tüfek üstü dürbünler, mercekler, gece görüş sistemleri, termal kameralar üretiliyor. Bu teknolojiyi ASELSAN üretmiş, daha sonra burada bu tesisi kurarak üretime geçmişler." diye konuştu.

Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

MERCEK ÜRETİMİNDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

Fabrikada 200'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti.

Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi

"ASELSAN üzerinden dünyanın birçok ülkesine tüfek üstü dürbünler, kameralar ihraç ediyoruz. Bu tesisi burada görmüş olmaktan oldukça memnun oldum. Nasıl büyük firmalarımızla tedarikçilerin bir araya gelerek başarılı bir sistem kurduklarına burada şahit olduk. İnşallah, burada yapılacak daha çok işimiz var. Fabrikayı buradaki yatırımcılarımız büyütmek ve Sivas'ı mercek konusunda dünyada örnek şehirlerden biri haline getirmek istiyor."

Bakan Varank ASELSAN Hassas Optik Üretim Tesisi'ni gezdi


ÜRETİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ASELSAN bünyesinde faaliyet gösteren tesiste teknolojik hamleler devam ediyor. Özellikle üretim ve AR-GE alanında önemli faaliyetlerin yütüldüğü fabrikada teknoloji katma değere dönüşüyor.

Bakan Varank, "Bunun yanında kontak lenslerle ilgili, göz içi lenslerle ilgili bu şirketin ortağı firmanın çalışmaları var. Orada kendi ürettiği patentli ürünleri, teknolojileri de var. İnşallah bunun gibi tesislerle şehirlerimizi katma değerli üretimde örnek şehirler haline getirmek istiyoruz." dedi.

 

 


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