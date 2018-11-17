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Bakan Varank uçak motoru geliştiricek laboratuvarı açtı

Sanayi ve teknolojide önemli atılımlar gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de uçak motoru geliştirecek olan laboratuvarın açılışını yaptı.

AA | 17.11.2018 - 13:02..
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Bakan Varank uçak motoru geliştiricek laboratuvarı açtı

Türkiye özellikle havacılık sektöründe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde önemli atılımlar yapıyor. Bu atılımlara bir yenisi de General Electric ortaklığı ile sağlandı.

General Electric'in Türkiye'de havacılık alanındaki toplam Ar-Ge yatırımını 15 milyon doların üzerine taşıyan GE Havacılık Katmanlı İmalat Teknolojileri Ar-Ge Laboratuvarı, Gebze'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla açıldı.

Bakan Varank, uçak motoru parçası geliştirecek laboratuvarı açtı VİDEO


TÜRK MÜHENDİSLER YURDA DÖNÜYOR

Laboratuvarın açılışında konuşan Bakan Varank beyin göçünün ters göçe dönüştüğünü ve artık yurt dışındaki Türk mühendislerin yeniden yurda dönmeye başladıklarını açıkladı.

Varank "Aldığım bilgilere göre, 15'ten fazla Türk mühendis burada çalışmak için ABD, Almanya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden yurda döndü. Her olumlu gelişmeden sonra muhalefet etmeyi kendine vazife bilenler, Bakanlığımızın desteklediği bu merkezleri gelip görsünler. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunu biliyoruz. Makroekonomik hedeflere ulaşmadaki hızımızı işgücümüzün niteliği ve etkinliği belirleyecek." dedi.

"YATIRIMCILARA CAZİP TEKLİFLER"

Birkaç gün önce kamuoyuyla paylaştıkları "Uluslararası Lider Araştırmacılar" programıyla yerli ve yabancı üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunacaklarını vurgulayan Bakan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:


"Ülkemize gelen araştırmacılar, sadece üniversite bünyesinde değil, özel sektörde de çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Bu programla Türkiye'yi istisnai araştırmacılar ve bilim insanları için bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.

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