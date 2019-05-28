Bakanlık personelleri iftar yemeğinde bir arada

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beylikdüzü Spor Kompleksi'ni ziyaret etti.

Fatih'teki Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen ve 1.500 davetlinin katıldığı iftarda yaptığı açıklamada, sporu tabana yayacaklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, spor tesislerini daha verimli kullanarak sporcu sayısını artırmayı istediklerini söyledi.

“TESİSLERİN SAYISI HİÇBİR ÜLKEDE YOK”

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nin güzel bir tesis olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti; "Ülkemizin en güzel tesislerinden birindeyiz. Son 17 yıldaki tesisleşmemiz, finansman anlamında tesislerin sayısı itibarıyla hiçbir ülkede yok. Tesisleşmedeki devrimi bundan sonraki süreçte tesislerin içini doldurarak, sporcuları başarı hikayelerini artırarak, toplumun her kesiminin bu tesislerden faydalanmasını tesis edeceğiz. Bunu ülke genelinde büyük ölçüde başlattık."





Bakan Kasapoğlu, 3 bin yeni antrenör aldıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"SPORCULARI BAŞARILI OLACAKLARI BRANŞTA TAKİP EDECEĞİZ"

"Antrenör, tesis ve o tesise gelecek sporcular, genç yaşlı demeden, bu üçlünün koordinasyonu çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladık. Spor eğitimine okul öncesinde başlayacağız. Hem milli eğitim okullarına antrenör desteği vereceğiz hem tesislerimizi onların güçlü şekilde kullanmasını sağlayacağız. Amacımız öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme olacak. Bilimsel bir altyapı var. 10 değişik parametreyi bulundurarak yetenek testimiz var. En yeteneklileri, başarılı olacakları branşta takip edeceğiz. Takip neticesinde elit sporcu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu yetiştireceğiz. Diğerlerinin de hayatı boyunca bir spor branşıyla uğraşması yönünde çalışacağız."

"TOPLUMUN TÜM KATMANLARINI SPORLA BULUŞTURACAĞIZ"

2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizi, spor hocalarımızı, spora gönül veren herkesi, toplumun tüm katmanlarını sporla buluşturmak için seferberlik başlatacağız. Bunu tüm vatandaşlarımızla yapacağız. Kamu kurumlarının bakanlıklarımızın desteklerini, iş birliğini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin okullara da spor salonları yaptığını ve bu tesisleri vatandaşların, kulüplerin ile bireysel sporcuların kullanımına açacaklarını söyledi.

“HER ÇOCUK BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Yaz spor okullarıyla ilgili çalışmalara da değinen Bakan Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hiçbirini heba etme lüksümüz yok. Her çocuk bizim için kıymetli. Büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonuyla bunu da daha verimli, daha kaliteli hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

''HEYECANIMIZI, İNANCIMIZI VE İRADEMİZİ HİÇ KAYBETMEYECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana her alanda devrimler gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönüşümü her geçen gün daha yukarı taşıma sorumluluğu bizlere ait. Bir makinenin dişlileri gibi uyum ve ahenk içinde hareket edeceğiz. Heyecanımızı, inancımızı ve irademizi hiç kaybetmeyeceğiz. Biz sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde en yeni ve kaliteli spor tesisleri ülkemizde. Tüm insanlarımızı sporla buluşturacağız. Var olan tesisleri daha verimli kullanacağız. Tüm toplumumuzun hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu kutlu bir misyon ve anlamlı bir görev."