taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7064
Euro
6.3207
Altın
1473.57
Borsa
107528.68
Gram Altın
270.485
Bitcoin
46523.56

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Çocuk Poliklinikliğinde çıktığı öğrenilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İHA | 20.11.2019 - 04:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yangın gece saat 04.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Poliklinikliğinde çıktı.

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

ÇOCUK HASTALAR VE YAKINLARI TAHLİYE EDİLDİ

Poliklinikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Klinikte bulunan çocuk hastalar ve yakınları dışarıya tahliye edildi.

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

YANGINDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içinde müdahale etti. Çıkan yangın dumanından etkilenmemek isteyen çocuk hastalar ve yakınları kendilerini dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

33
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

32
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

12
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

13
Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

3
Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

Antalya'da otobüs şoförü bir çocuğu darbetti

45
Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

Hong Kong'daki eylemlerde şiddet artıyor

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir