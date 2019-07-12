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Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

49 yaşındaki Ali Kervan, Şehit Hakan Uysal Caddesi'nin kendi arsasında geçirildiğini ileri sürerek, tel çekti.

DHA | 12.07.2019 - 17:19..
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Balıkesir'in Burhaniye'de yaşayan Ali Kervan, kendi arsasından geçtiğini iddia ettiği yolu telle çevirerek kapattı.

Mart ayında belediyeye ihtar gönderdiğini belirten Kervan, çareyi yolu kapatmakta bulduğunu söyledi.

Burhaniye Ören Mahallesi Şehit Hakan Uysal Caddesi'ni, Ali Kervan'ın, tek sıra dikenli telle kapatması sırasında polis de önlem aldı.

Olay yerine gelen Burhaniye Belediyesi ekiplerinin, ölçüm yaptıkları caddeden geçmek isteyenler şaşkınlık yaşadı.

"İHTAR ÇEKMİŞTİM, ÇÖZÜM BULUNMADI"

Arsayı 1997 yılında satın aldığını söyleyen Ali Kervan, "2015 yılında Belediye benden asfalt parası istedi, ödedim. Ancak yolun benim arsamdan geçtiğini öğrendim. Arsamın 126 metrekaresi yola gitmiş. Bana 70 metre karelik bölüm kalmış. Ne olacağını sordum, çözüm bulunacağını söylediler. Ama olmadı. Ben de Mart ayında ihtar çektim. Yeni Belediye yönetimine de gittim. Bu güne kadar çözüm bulunmadı. Ben de çareyi yolu kapatmakta buldum" dedi.

Kervan'ın, telle çevirdiği yol halen kapalı bulunuyor.

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

Balıkesir'de 'bu cadde benim' dedi, yolu kapattı

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