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Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Meydana gelen kazada, küçük kızın babasını bırakmak istememesi görenleri hüzünlendirdi.

İHA | 13.07.2019 - 23:54..
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtuğu ucuz atlatılan kazada 4’ü çocuk iki aileden 9 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 10 LJ 837 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attıktan sonra düz olarak şarampole uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri de yaralıları araçtan çıkardı.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada 4’ü çocuk A.K., M.K., J.K., E.K., Y.D., C.D., Edremit Devlet Hastanesi’ne S.D. ve B.D. isimli kişiler ise özel hastanede tedavi altına alınırken adı öğrenilmeyen bir kişide ayakta tedavi gördü.

KÜÇÜK KIZ BABASINI BIRAKMADI

Kaza sonrası araçta bulunan kızın babasını bırakmak istememesi yürekleri dağladı. Küçük kız Burcu babasına sıkı sıkı sarılarak Sadık Demir ile birlikte aynı sedye ile önce ambulansa sonra ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ile ilgili tahkikat sürüyor.
Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

Balıkesir'de kaza: 9 yaralı

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