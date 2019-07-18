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Balıkesir'de tüp patlaması: 1 ölü

İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde tüp patlaması sonucu 4 ev zarar görürken, 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 18.07.2019 - 07:06..
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İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. Tüp patlaması sonucu çıkan yangında Kazım Uzan isimli bir vatandaş yanarak hayatını kaybederken, yanan evin alevleri diğer evlere de sıçradı.

Balıkesir'de tüp patlaması: 1 ölü

Balıkesir'de tüp patlaması: 1 ölü

4 EV HASAR GÖRDÜ

Yangında toplamda 4 ev zarar görürken ekipler, yangına 8 araç ve 20 personelle müdahale etti. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı personeller ve Orman Bölge Müdürlüğünden gelen takviye araçlarla yangın söndürüldü.

Balıkesir'de tüp patlaması: 1 ölü

Öte yandan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Balıkesir'de tüp patlaması: 1 ölü

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