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Balıkesir'de yazlık evin çatısı yandı

Bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İHA | 13.07.2019 - 00:46..
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde  yazlık, Narin S.’ye ait 2 katlı yazlık evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Turan Mahallesi Muhtarlığına ait su tankeri ile muhtar ve azaların bulunduğu ekip ile müdahale edildi.

Havanında yağışlı olması nedeniyle yangın kısa sürede söndürüldü.

ELEKRİK TESİSATINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiyesi Gurup Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek soğutma çalışmalarında bulundu. Yangının çıkış sebebi elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

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