Balıkesir'de yazlık evin çatısı yandı

Bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, Türkiye'nin 'BB' olan uzun dönem kredi notunu BB-'ye düşürdü görünümünü de negatif olarak teyit etti.