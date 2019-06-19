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Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

Balıkesir’de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı.

İHA | 19.06.2019 - 09:14..
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Ayvalık ve Gömeç ilçe sınırında bulunan Çiçek Adası, karaya 230 metre mesafede, 265 bin metrekare alana sahip.

İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 adet bina bulunan ada, Ayvalık’a 12 kilometre, Çanakkale - İzmir yoluna ise 3 buçuk kilometre mesafede.

4 adet tatlı su kuyusunun da bulunduğu adada çok sayıda zeytin ağacı da bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan ada bu günlerde milyoner alıcılarını bekliyor.Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

"KEYİFLİ BİR ADA"

Çevre sakinleri, “Çok güzel bir ada. Yeşili, denizi ve nergisi ile keyifli bir ada. Satışa çıkarıldığını birkaç gün önce duyduk. Satın alan yatırımcı buraya değer katacak" dedi.

105 milyon liraya satışa çıkarılan adaya, Çin ve Katarlı yatırımcıların ilgi gösterdiği öğrenildi.

Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

Balıkesir'deki satılık ada yeni sahibini bekliyor

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