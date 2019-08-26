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Balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

İzmir'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı.

AA | 26.08.2019 - 07:59..
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Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı.

İzmir'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

ŞÜPHELİ KAÇTI

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

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