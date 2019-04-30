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Bandırma'da alg patlaması

Tek hücreli canlıların ürediği bu dönemde Bandırma'da deniz suyunun rengini değişti.

İHA | 30.04.2019 - 18:37..
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Bandırma sahil bandındaki alg patlaması denizin rengini değiştirdi. Bandırma Aşk Köprüsü'nün durgun denizinde biriken algler ilk olarak çevre kirliliği olarak algılansa da denize atılan taştan alglerin verdiği tepkiden denizin açık mavi renge alması vatandaşların dikkatini çekti.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Havaların aniden ısınmasından dolayı tek hücreli organizmalarda artış yaşanması nedeniyle denizin yüzeyi kızıla döndü. Vatandaşlar doğa olayına oldukça ilgi gösterdi.

Bandırma'da alg patlaması

RENGİ DEĞİŞTİ

'Alg Patlaması' olarak bilinen 'Kızıl Akın' (Red-Tide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor.

Bandırma'da alg patlaması

YOĞUN GÖRÜLDÜ

Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görüldüğü belirtildi.

Bandırma'da alg patlaması

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