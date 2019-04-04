Çin Endüstri ve Ticaret Bankası’nın (ICBC) Şangay kentinde bulunan şubesine gelen iki Alman, banka hesaplarına para yatırmak istediklerini söyledi.

Veznedeki görevliler, kendilerine yaklaşık 3 bin adet madeni para verilince ne yapacaklarını şaşırdı.

3 BİN ADET MADENİ PARADAN 59 DOLAR ÇIKTI

Paraların yaklaşık 500 tanesinin paslanmış olması ve bazılarının başka para birimine ait olması sebebiyle görevliler, parayı elleriyle teker teker saymak zorunda kaldı. Paraları 5 saat boyunca sayan 4 banka görevlisi, miktarın 59 dolar (332 TL) olduğunu tespit etti.

Bankaya 3 bin adet madeni para yatırdılar VİDEO



SAATLERCE SAYMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Yurt dışına çıkacaklarını ve paranın taşıyamayacakları kadar ağır olduğunu söyleyen Alman, bu sebeple parayı banka hesabına yatırdıklarını açıkladı.

Şube veznedarlarından Zhao Danqing yaptığı açıklamada, "İçinde Çin, Japonya, ABD ve Güney Kore gibi birçok ülkeden madeni paranın bulunduğu bir çantayla geldiler. Yaklaşık 500 adedi tamamen paslanmıştı. Bu sebeple, onları tespit edebilmek için bazı özel malzemeleri kullandık ve bizim için çok zor oldu. Sadece zaman kaybıydı." diye konuştu.