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Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne İstanbul, Ankara ve İzmir baroları katılmayacağını açıklarken; Türkiye Barolar Birliği ise gideceğiz dedi.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 13:19..
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Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

Adli Yıl Açılış Töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Bu tören için Yargıtay her şehrin barosuna bir davetiye gönderdi. Ancak barolar törenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olmasından dolayı katılmayacaklarını belirtti.

İstanbul, Ankara, İzmir barolarının haricinde Muğla, Adana, Bursa Ordu, Aydın, Antalya, Van ve Kocaeli baroları da törene katılmayacaklarını açıkladı.

BAROLAR BİRLİĞİ ORADA OLACAK

Şehir barolarının bağlı olduğu Türkiye Barolar Birliği ise 2 Eylül'de salonda yer alacağını açıkladı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır.

Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

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FEYZİOĞLU TEPKİ ÇEKİYOR

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun son aylarda Cumhurbaşkanı ve hükümetle sıcak temaslar kurması avukatlardan tepki topluyor.

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Barolar Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmıyor

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