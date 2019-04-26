Başkent'te anaokulunda dehşet anları

Yaz düğün sezonu hızla yaklaşıyor. Plaj havası, tropik tonlar veya yaprak motifleri... Düğününüzü planlıyor ya da hayalinizdeki düğünü arıyorsanız en popüler yaz düğün renklerine göz atın.

Türk-İş'in araştırmasına göre, nisan ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 107, yoksulluk sınırı 6 bin 863 lira olarak hesaplandı.

5

Silivri'de ne var ne yok

İstanbul'a uzak ama esnafıyla, yaz sıcağı ve yaşam tarzıyla her insana yakın bir ilçe Silivri. Bakın bu gizemli beldenin ardında neler var neler...