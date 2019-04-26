Ankara'da bir anaokulunda öğretmen, çocukların gözü önünde anaokulu ortaklarından birinin eşi tarafından darp edildi.
ORTAĞININ EŞİNDEN DAYAK YEDİ
Ankara'nın Balgat semtinde özel bir anaokulunda bir öğretmen, anaokulunun ortaklarından birinin eşi tarafından sınıfta çocukların gözü önünde dövüldü. Çocuklar korku dolu gözlerle sınıftan kaçarken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Başkent'te anaokulunda dehşet anları
BİRBİRLERİNDEN DAVACI OLDULAR
Okulun üç ortağı arasında yaşanan kavganın ardından taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı oldu. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.