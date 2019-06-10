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Batman'da kaçan araçtan 239 kilogram uyuşturucu çıktı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç yaşanan kovalamaca sonucu kıstırıldı.

İHA | 10.06.2019 - 16:12..
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Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.

Araçta yapılan aramada 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

POLİSİ GÖRÜNCE TOPUKLAYAN ARAÇTAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin dur ihtarına uymayan aracın ilerlemesi sonucu kovalamaca yaşandı. Kısa sürede kıstırılan araçta hassas burunlu Sarıkız isimli köpek yardımı ile yapılan aramada, 53 poşet içerisinde toplam 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da kaçan araçtan 239 kilogram uyuşturucu çıktı

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır." denildi.

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