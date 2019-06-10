Batman'da kaçan araçtan 239 kilogram uyuşturucu çıktı

1 Beylikdüzü'nde darbedilen taksici konuştu Bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek taksiciyi darbetmişti. Saldırıya uğrayan taksici Mazlum Ölmez olayı anlattı.

2 Iğdır'dan 840 göçmen gönderildi İlde Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yaklaşık 840 kişi, ülkelerine ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülteci kamp merkezlerine gönderilmek üzere yola çıktılar.

3 Teknedekiler sesinden rahatsız oldukları kargaları avladı Antalya’da kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından "sesinden rahatsız oldukları" iddiasıyla kargalar tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

4 Aranan isim Belçikalı çıktı İzlanda havalimanında Emre Belözoğlu'na röportaj yaparken tuvalet fırçası uzatan kişinin Belçikalı Corentin Siamang olduğu öğrenildi.

5 Futbolcular askerliğini hangi illerde yapacak Süper Lig'de top koşturan futbolcular için askerlik vakti geldi. Aralarında Alper Potuk, Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu birliğine katıldı.

6 Şanlıurfa'da fırtına hasara neden oldu İlde, yaz aylarının başlarında her sene etkili olan fırtına, elektrik hatlarına ve ağaçlara zarar verdi.