Batman'da kaçan araçtan 239 kilogram uyuşturucu çıktı

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.
Araçta yapılan aramada 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
POLİSİ GÖRÜNCE TOPUKLAYAN ARAÇTAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ekiplerin dur ihtarına uymayan aracın ilerlemesi sonucu kovalamaca yaşandı. Kısa sürede kıstırılan araçta hassas burunlu Sarıkız isimli köpek yardımı ile yapılan aramada, 53 poşet içerisinde toplam 239 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır." denildi.