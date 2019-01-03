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Bayburt Sırakayalar Şelalesi 4 mevsim ayrı güzel

Soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" sunuyor.

AA | 03.01.2019 - 06:46..
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Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkisinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri arasında, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Bayburt'ta, doğa turizmi açısından yörenin önemli mekanları arasında yer alan şelale, kent merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İlkbahar ve yazın doğaseverleri, buz gibi suyu ve doğal güzellikleriyle ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, kış mevsiminde ise muhteşem görselliğiyle göz kamaştırıyor.

Sırakayalar Şelalesi'nde buzdan şölen VİDEO

BUZ SARKITLARI 10 METREYİ AŞTI

Yörede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın da etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

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