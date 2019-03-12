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Bebeğini unutan kadın yolcu uçağını geri döndürdü

Suudi Arabistan'dan Malezya'ya havalanan yolcu uçağındaki bir kadın, bebeğini havalimanında unuttuğunu söyleyince uçak Cidde'ye geri döndü.

AA | 12.03.2019 - 09:28..
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Kuala Lumpur'a gitmek üzere hareket eden uçağın pilotu, Cidde'deki hava trafik kontrol merkezine geri iniş çağrısı yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA DUYUYORUZ"

Malezya basınında yer alan haberlere göre, pilot söz konusu videoda kontrol merkezine, "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu.

Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlık içinde, "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz." şeklinde cevap verdi.

Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde'deki Kral Abdul Aziz Havalimanı'na geri dönerek iniş yaptı.

Kadın yolcunun, çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair açıklama yapılmadı.

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