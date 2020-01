Manisa'nın Salihli ilçesindeki Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'nda eğitim gören 5’inci sınıf öğrencisi Cumali Coşkun ile doğuştan Tar Sendromu hastası olan Metin Nergiz arasındaki dostluk insanın adeta içini ısıtıyor.

HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYOR

Rombositopeni-radius yokluğu (Tar Sendromu) nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Metin Nergiz’i, aynı sınıfta okuyan ve sıra arkadaşı olan arkadaşı Cumali Coşkun hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.

Bedensel engelli sıra arkadaşının eli, ayağı oldu ViDEO

ARKADAŞININ ELİ AYAĞI OLDU

Cumali Coşkun, bedensel engeli olan arkadaşı Metin’i teneffüslerde sınıftan çıkartıyor, kantinden bir ihtiyacı olduğu zaman alıp geliyor, gerektiği zaman da evinden alıp evine bırakıyor.

"BENİM EN FEDAKAR ARKADAŞIM"

Birinci sınıftan beri Cumali ile çok iyi bir arkadaşlık yaşadıklarını belirten Metin Nergiz, “Cumali beni elim, ayağım, kolum her şeyim oldu. Zor günlerimde her zaman bana destek oldu ve yanımdan hiç ayrılmadı. Teneffüslerde her zaman yanımda oluyor. Yemek yiyeceğim zaman bana yemek getiriyor. Kantinden bir ihtiyacım olduğu zaman gidip alıyor. Yağmur, kar demeden evimize beraber gidip geliyoruz. Annemle babam çalıştığı zaman evime gelip beni evimden alıyor ve okula kadar beraber gidiyoruz. Cumali, benim en fedakar arkadaşım.” dedi.

"TENEFFÜSLERDE HİÇ AYRILMIYORUZ"

Cumali Coşkun da, "O benim en iyi arkadaşım. Bugüne kadar hep beraber olduk bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Onunla çok güzel bir dostluğumuz var. Bazen babası işten geç çıktığı zaman ve Metin’i alacak kimse olmadığı zaman onu evine bırakıyorum. Ben, onun eli ayağı olmaya devam edeceğim. Tek başına yapamayacağı bir şey olduğu zaman hemen yanına gidip yardımcı oluyorum. Özellikle teneffüslerde birbirimizden hiç ayrılmıyoruz.” şeklinde konuştu.