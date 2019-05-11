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Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin saldırısında 11 aylık Bedirhan Mustafa ile birlikte annesi Nurcan Karakaya'yı şehit eden terörist yakalandı.

AA | 11.05.2019 - 14:08..
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Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Şehit düşmeleriyle Türkiye'yi yasa boğan Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya'nın katili yakalandı.

Haberi Hakkari Valisi İdris Akbıyık duyurdu. Sabaha karşı yapılan operasyon ile "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in güvenlik güçleri tarafından ele geçirildiğini aktaran Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan 3 kişinin daha gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini söyledi.

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GÜVENLİK GÜÇLERİNİN OPERASYONU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya ile bir uzman çavuş ve 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarına karıştığı belirlenen terörist ve bu kişiyi evinde saklayan 3 zanlı yakalandı.

SABAHA KARŞI YAKALANDI

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T.'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti.

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

ARAZİYE GÖMÜLÜ MÜHİMMAT

Yapılan aramada araziye gömülü 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek, 10 el bombası, 2 sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, uyku tulumu, el radyosu ve panço ele geçirildiğini anlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

"Terör örgütü PKK/KCK mensubu Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018'de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi, 31 Ağustos 2018'de Yüksekova Urşe bölgesinde yine EYP sonucu şehit edilen Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi, 29 Eylül 2016'da Yüksekova ilçesi Yeniışık köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 26 Temmuz 2016'da Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Komutanlığına yapılan saldırı, 2018'de Hakkari 1565 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe üs bölgesinde EYP patlatılması, 21 Temmuz 2018-3 Eylül 2018 tarihleri arasında 3468 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan silahlı taciz, 2018'de Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyündeki baz istasyonuna EYP ile yapılan saldırı, 2017 yılında Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol Noktası'na yapılan roketatarlı saldırı olayına, 2018 yılı içinde Van-Hakkari kara yolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir."

Bedirhan bebeğin katili yakalandı


MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER

Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan N.T, F.T, İ.T'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi.

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