Belçika'da sığınmacı kampında Filistinli çocuk ölübulundu

Belçika'da yerel basında yer alan haberlere göre, Anvers'in Broechem kasabasında bulunan sığınmacı kampında annesiyle birlikte kalan 9 yaşında Filistinli çocuğun cesedi kamp alanında bulundu.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Filistinli çocuğun pazartesi akşamı kampta bisiklet kullanırken kaybolduğu ifade edilen haberlerde, savcılığın cinayet soruşturması başlattığı ve 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SORUMLULARI CEZALANDIRILACAK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Belçika Başbakanı Charles Michel, "Çocuğun trajik ölümüyle ilgili taziyelerimi sunuyorum. Konuya ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılacaktır. Sorumlular cezalandırılacaktır." ifadelerini kullandı.