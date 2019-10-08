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Bengü'den duygusal paylaşım

Geçtiğimiz aylarda anne olan şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le birlikte bir fotoğraf paylaştı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 07:27..
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Ünlü şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu, Ağustos 2018'de nikah masasına oturmuş ve ağustosta kızı Zeynep'i kucaklarına almıştı.

"CANLARIM"

Doğumdan kısa bir süre sonra sahnelere dönen Bengü, son olarak sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep'le çekildiği bir karesini Instagram hesabından yayınlayan Bengü, fotoğrafa 'Canlarım. Aile her şeydir' notunu düştü.

Kızının iki aylık olduğunu belirten şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Bengü'den duygusal paylaşım

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