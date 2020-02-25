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Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatı için 10 kuruş indirim kararı verildi. Yeni fiyatlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak.

AA | 25.02.2020 - 16:52..
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Benzinin litre fiyatında, gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edinilen bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak.

BENZİNE 10 KURUŞ İNDİRİM KARARI

Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

Benzinin litre fiyatına 10 kuruş indirim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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