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Beyaz balinayla rugby oynadı

Grönland'da, Güney Afrikalı denizcilerin beyaz balinayla rugby oynadığı görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

DHA | 08.11.2019 - 21:24..
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Grönland yakınlarında, bir grup Güney Afrikalı denizcinin beyaz balinayla rugby oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Beyaz balinanın, gemide bulunan bir kişi tarafından atılan topu ağzıyla yakalayıp tekrar getirdiği görüldü.

Görüntüler, Güney Afrikalı rugby hayranı grubun Arktik Okyanusu'ndaki yolculuklarında kaydedildi.

FIRLATILAN TOPLARI GERİ GETİRDİ

Rugby hayranı grup, yanlarından geçen beyaz balinaya rugby topunu verdi. Topla oynayan balina, topu ağzıyla alıp tekrar gemidekilere götürdü.

Denizcilerden biri bu kez topu uzak bir yere fırlattı. Beyaz balina topa doğru gitti ve topu ağzıyla tekrar denizciye getirdi. Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede 2 milyon kişi tarafından izlendi.

beyaz balina ile denizin ortasında rugby VİDEO

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