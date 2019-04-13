Beylikdüzü Belediyesi'nde devir teslim töreni

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerdeki devir teslim törenleri devam ediyor.

Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Murat Çalık, görevi CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teslim aldı.

"BAŞKA BİR GÖREVE DOĞRU YÜRÜYORUZ"

Belediye binasındaki törende konuşan İmamoğlu, "Görevi teslim ediyorum. Biz başka bir göreve doğru yürüyoruz. Gurur duyuyorum. Gözüm zerre kadar arkada değil. Beylikdüzü zaten evimiz bizim. Hangi makamda olursa olsun bir gözüm burada olacak." ifadelerini kullandı.