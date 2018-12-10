Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

ABD'de bir öğretmen ders sırasında ABD milli marşını söyleyerek öğrencisinin saçını kestiği için gözaltına alındı.

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Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen seyahatlerde, Rusların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.