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Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA | 10.12.2018 - 03:13..
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Meydana gelen kazada, Ayhan S. hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca direksiyonu aniden kırdı. Bu sırada arkadan gelen Erdoğan İ. yönetimindeki taksiye çarptı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle taksi savrularak yol kenarındaki levhaya çarparken, taksi sürücüsü hafif şekilde, takside bulunan bir yolcu da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı VİDEO

YOĞUN TRAFİK YAŞANDI

Kaza nedeniyle bulvarda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

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