Beyoğlu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Meydana gelen kazada, Ayhan S. hafif ticari aracıyla sapağı kaçırınca direksiyonu aniden kırdı. Bu sırada arkadan gelen Erdoğan İ. yönetimindeki taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle taksi savrularak yol kenarındaki levhaya çarparken, taksi sürücüsü hafif şekilde, takside bulunan bir yolcu da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.
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YOĞUN TRAFİK YAŞANDI
Kaza nedeniyle bulvarda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.