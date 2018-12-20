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Bıçaklama olayı zanlısı kızdan pişkin mesaj

Sivas’ta genç bir kızı bıçakladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki genç kız, kendilerini çeken kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar diledi.

İHA | 20.12.2018 - 11:37..
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Sivas’ta geçtiğimiz gece yaşanan olayda, M.A. (18) ve Y.K. (18) isimli iki genç kız Mehmetpaşa Mahallesi'nde tartıştıkları A.P. (18) isimli başka bir genç kızı, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

YAKALANDILAR

M.A. ve Y.K. isimli saldırgan kızlar, olaydan 15 dakika sonra, kaçmaya çalışırken Yunus Timleri tarafından Ulucami Kavşağı'nda yakalandı.

"DIŞARIDA KALANLARA BAŞARILAR"

Gözaltına alınan genç kızlar, sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede, kendilerini görüntüleyen kameraya mesaj verip, dışarıda kalanlara başarılar dilediler. Saldırgan gençlerin, pişkinliği dikkat çekti.

Gözaltında, polise verdikleri ifadede, olayı kendilerine küfür edildiği için gerçekleştirdiklerini iddia ettiler. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Bıçaklama olayı zanlısı kızdan pişkin mesaj

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