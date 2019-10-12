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Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

Zeytindalı Harekatı'na katılan ve Tel Rıfat'ta düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in cenaze törenine 10 bin kişi katıldı.

DHA | 12.10.2019 - 15:14..
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Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde Azez’e yakın Tel Rıfat’ta 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, düzenlenen havan saldırısında şehit oldu.

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

10 BİN KİŞİ VEDA ETTİ

Şehit Bilgen'in cenazesi Eskişehir'den ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Bu törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Sabah saatlerinde ailesinin yaşadığı 4 Eylül Mahallesi’ndeki evine getirilen şehit Abdulhamit Bilgen için dualar okunurken, helallik alındı. Eskişehir İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda sözleşmeli er olan kardeşi Ömer Bilgen, şehit ağabeyinin tabutu yanından bir an olsun ayrılmadı.

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Evde yapılan duaların ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Bozüyük Osmanlı Camii’ne getirildi.

Şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafını öperek bağrına basan anne Nezahat Bilgen, “Bak benim oğlum gülüyor. Benim oğlum çok güçlüydü.” diye gözyaşı döktü. Baba Mustafa Bilgen, şehidin kardeşleri Ömer, Müjde ve Abdulkadir de gözyaşlarını tutamadı.

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

CENAZEYE BAKAN DÖNMEZ KATILDI

Osmanlı Camii’nde öğle namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş kıldırdı.

Namazın ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen, tören mangasında askerler tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidi uğurlamak için camiye gelenler ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize’ sloganları attı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen Bozüyük Asri Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

1 AY ÖNCE SURİYE’YE GİTTİ, KESKİN NİŞANCIYDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen’in 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve Suriye’deki operasyonlara da katıldığı belirtildi.

En son 1 ay önce görevli olduğu Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki birliğinden Suriye’deki Azez’e yakın Tel Rıfat’taki Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne gittiği belirtilen Bilgen’in keskin nişancı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

Bilecik'te şehit uzman çavuşa veda

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